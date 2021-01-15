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  15 января 2021
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Экономика Монголии будет расти медленнее, чем ожидалось

CentralAsia (MNG) -  Экономический рост Монголии в 2021 году составит 4,3%, что ниже ранее прогнозировавшегося Всемирным банком.

Борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызвавшим пандемию коронавируса, вызвала рост бюджетного дефицита в регионе; очень многие правительства прибегали к внутренней задолженности, а другие, например, Монголии, к внешнему финансированию.

Экономическая активность в регионе останется ниже уровня, предшествующего пандемии, что отражает длительный ущерб от воздействия COVID-19.

Пока неопределенность в отношении вируса остается высокой, инвестиции и производительность будут оставаться на низком уровне в таких странах, как Монголия, которые зависят от роста со стороны крупных азиатских экономик.

Коронавирус в Монголии
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