В Индонезии произошло сильное землетрясение. Погибли 34 человека

- Азия и мир, происшествия
- 12:04, 15 января 2021
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CentralAsia (CA) - На индонезийском острове Сулавеси сегодня произошло землетрясение силой 6,2 балла в эпицентре. По последним данным, пострадали около 600 человек, погибли 34 человека. Об этом сообщает CNN.
Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км. Первое землетрясение произошло в четверг вечером, второе — в ночь на пятницу.
Индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что серия землетрясений вызвала по меньшей мере три оползня, а электроснабжение было прервано. Кроме того, по меньшей мере один путь в Мамуджу отрезан из-за повреждения моста.
Jumlah korban meninggal dunia dalam gempa bumi dengan Magnitudo 6,2 di Majene hingga Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1) dini hari, bertambah jadi empat orang. Sebanyak 637 orang luka-luka dan 3.000 lainnya mengungsi. https://t.co/QH7LthCkDJ #CNNIndonesia #AntaraFoto #APPhoto pic.twitter.com/jF1Gl4ghQ4 — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) January 15, 2021