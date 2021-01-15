В Индонезии произошло сильное землетрясение. Погибли 34 человека

// CNN

CentralAsia (CA) - На индонезийском острове Сулавеси сегодня произошло землетрясение силой 6,2 балла в эпицентре. По последним данным, пострадали около 600 человек, погибли 34 человека. Об этом сообщает CNN.

Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км. Первое землетрясение произошло в четверг вечером, второе — в ночь на пятницу.

Индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что серия землетрясений вызвала по меньшей мере три оползня, а электроснабжение было прервано. Кроме того, по меньшей мере один путь в Мамуджу отрезан из-за повреждения моста.