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  15 января 2021
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В Индонезии произошло сильное землетрясение. Погибли 34 человека
// CNN

CentralAsia (CA) -  На индонезийском острове Сулавеси сегодня произошло землетрясение силой 6,2 балла в эпицентре. По последним данным, пострадали около 600 человек, погибли 34 человека. Об этом сообщает CNN.

Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км. Первое землетрясение произошло в четверг вечером, второе — в ночь на пятницу.

Индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что серия землетрясений вызвала по меньшей мере три оползня, а электроснабжение было прервано. Кроме того, по меньшей мере один путь в Мамуджу отрезан из-за повреждения моста.

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