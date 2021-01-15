Нурлан Нигматулин выдвинут на должность спикера парламента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Сегодня на первом пленарном заседании Мажилиса VII созыва депутаты предложили кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост спикера парламента Казахстана.



После выборов Нигматулин сохранил свою должность главы фракции партии «Нур Отан» в парламенте.



Кандидатуру Нурлана Нигматулина внесли в бюллетень для тайного голосования. Для проведения процедуры избрания депутаты сформировали Счетную комиссию, выбрали ее председателем депутата Мажилиса Мухтара Ермана, а секретарем – Айгуль Нуркину, утвердили форму и содержание бюллетеней для проведения тайного голосования.



Нурлан Нигматулин — казахстанский государственный и политический деятель, доктор политических наук, руководитель правящей партии «Нур Отан» в Мажилисе РК.

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