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  15 января 2021
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Нурлан Нигматулин выдвинут на должность спикера парламента Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Сегодня на первом пленарном заседании Мажилиса VII созыва депутаты предложили кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост спикера парламента Казахстана.

После выборов Нигматулин сохранил свою должность главы фракции партии «Нур Отан» в парламенте.

Кандидатуру Нурлана Нигматулина внесли в бюллетень для тайного голосования. Для проведения процедуры избрания депутаты сформировали Счетную комиссию, выбрали ее председателем депутата Мажилиса Мухтара Ермана, а секретарем – Айгуль Нуркину, утвердили форму и содержание бюллетеней для проведения тайного голосования.

Нурлан Нигматулин — казахстанский государственный и политический деятель, доктор политических наук, руководитель правящей партии «Нур Отан» в Мажилисе РК.

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