Самый северный аймак Монголии, граничащий с Россией, может быть объявлен «зеленой зоной» по коронавирусу

CentralAsia (MNG) - Семь человек, проходящих лечение в отделении коронавируса объединенной больницы аймака Сэлэнгэ в Монголии, вылечились от COVID-19 и отправлены в обсерватор для дальнейшего наблюдения. В масштабе аймака на сегодняшний день 187 человек полностью выздоровели. Однако мониторинг продолжается.

Сегодня аймак Сэлэнгэ близок к тому, чтобы стать «зеленой зоной». Ежедневно в аймаке проходят обследования 100 – 150 человек.

Сэлэнгэ аймак находится на самом севере Монголии. Его северная граница является также государственной границей Монголии и России. На западе от Сэлэнгэ находится Булган, на юге — Төв, на востоке — Хэнтий. В центральной части аймака анклавом расположен аймак Дархан, образованный в 1994 году из 4 сомонов Сэлэнгэ и города центрального подчинения Дархана. В настоящее же время Сэлэнгэ состоит из 17 сомонов.

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