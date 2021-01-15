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  15 января 2021
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Нурлан Нигматулин вновь избран спикером парламента Казахстана
Предыстория: Нурлан Нигматулин выдвинут на должность спикера парламента Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В результате тайного голосования на пленарном заседании Мажилиса VII созыва депутат Нурлан Нигматулин вновь избран на пост спикера Мажилиса парламента Казахстана.

100 депутатов проголосовали за него единогласно.

Для проведения процедуры избрания депутаты сформировали счетную комиссию, выбрали ее председателем депутата Мухтара Ермана, а секретарем – Айгуль Нуркину.

Заместителями председателя Мажилиса назначены депутаты Балайым Кесебаева и Павел Казанцев.

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