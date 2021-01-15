В Узбекистане за незаконное изъятие земли могут посадить в тюрьму на 8 лет

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана подписал закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс касательно усиления ответственности за незаконное изъятие земельных участков.

Как сообщили местные СМИ, Кодекс Узбекистана об административной ответственности дополнили статьей 200-2 «Незаконное изъятие земельного участка».

Данное правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 150 базовых расчётных величин (БРВ). Один размер БРВ в настоящее время равен 223 тысячам сумов или 21 долларам США.

То же правонарушение, повлекшее снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном участке, без предварительного и полного возмещения рыночной стоимости указанного имущества, а также убытков, причиненных его собственнику в связи с таким изъятием, причинившее небольшой ущерб, влечет наложение штрафа на должностных лиц от 150 до 200 БРВ.

Уточняется, что под небольшим ущербом понимается размер в пределах от 30 до 100 БРВ.

Кроме того, в Узбекистане криминализировали незаконное изъятие земельного участка.

Незаконное изъятие земельного участка, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом от 200 до 250 БРВ или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов либо исправительными работами до 2 лет.

Незаконное изъятие земельного участка, повлекшее снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном участке, без предварительного и полного возмещения рыночной стоимости указанного имущества, а также убытков, причиненных его собственнику в связи с таким изъятием, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия или с причинением значительного ущерба, наказывается штрафом от 250 до 300 БРВ или обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет с лишением определенного права.

Те же действия, совершенные общеопасным способом или с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права.