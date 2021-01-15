Как определить, был ли у вас коронавирус?

CentralAsia (CA) - В мире более 93 миллиона человек заражены коронавирусной инфекцией. Как узнать, что у вас уже был коронавирус? Британское издание Express побеседовало с доктором Дэном Банстоном, главным врачом платформы «Push Doctor», чтобы узнать, как определить, был ли у вас коронавирус.



Самый очевидный способ узнать, были ли вы заражены COVID-19 — это пройти тест на антитела, однако не во всех случаях они вызывают полного доверия, отмечает газета.



«Тесты на антитела существуют, но не широко доступны. Они покажут вам только то, что вы могли заразиться коронавирусом в какой-то момент в прошлом. Тесты не указывают, когда у вас была инфекция, есть ли у вас иммунитет к COVID-19, или действительно, как долго будут действовать антитела», - говорит доктор Банстон.



Как определить, что у вас уже был коронавирус?



Банстон отмечает, что до 20% людей, переболевших COVID-19, вообще не имели никаких симптомов.



Однако у большинства будут симптомы, и есть несколько признаков того, что человек, возможно, уже заразился вирусом, сам не осознавая этого.



Если вы чувствовали себя переутомленным около трех месяцев, это означает, что вы, возможно, заразились вирусом. «Многие вирусные заболевания могут вызывать у вас чувство «истощения» до 12 недель после заражения», - пояснил врач.



«Возможных симптомов большое количество и вряд ли они будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость, утомляемость, головные боли, боли в мышцах или суставах», - перечислил Банстон.



Можно ли заразиться коронавирусом дважды?



В то время как большинство людей полагают, что коронавирусом вряд ли можно заразится более одного раза, доктор Банстон говорит, что единственный безопасный подход — это верить, что после заражения иммунитет отсутствует.



«В настоящее время ведется много исследований о том, как люди заражаются коронавирусом во второй или даже третий раз, а также о том, приобретете ли вы иммунитет после заражения. На данном этапе нет четких доказательств наличия иммунитета после повторного заражения, и мы не знаем, как долго продлится какая-либо защита со стороны иммунной системы организма», - говорит доктор.