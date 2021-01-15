В Иркутске засняли на видео падение метеорита

CentralAsia (CA) - Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

«Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров – не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров», - сказал он.



Язев добавил, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких «космических пришельцев».