В Иркутске засняли на видео падение метеорита
- Азия и мир, общество
- 14:06, 15 января 2021
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CentralAsia (CA) - Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
«Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров – не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров», - сказал он.
Язев добавил, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких «космических пришельцев».