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  15 января 2021
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В Иркутске засняли на видео падение метеорита

CentralAsia (CA) -   Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

«Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров – не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров», - сказал он.

Язев добавил, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких «космических пришельцев».

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