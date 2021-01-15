Между Таджикистаном и Узбекистаном возобновлено регулярное авиасообщение

- Таджикистан, общество
- 14:11, 15 января 2021
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CentralAsia (TJ) - Регулярное авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном возобнолено. Об этом 15 января сообщил директор Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода.
Полеты между Душанбе и Ташкентом будут выполняться по средам и пятницам авиакомпаними «Сомон Эйр» и «Узбекистон ҳаво йуллари", сказал Субхонзода. По его словам, решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Узбекистаном было принято республиканским штаб по предотвращению пандемии коронавируса
Рейсы между Таджикистаном и Узбекистаном были приостановлены в середине марта прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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