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  15 января 2021
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В Северной Корее показали баллистическую ракету для подводных лодок

CentralAsia (CA) -  В Пхеньяне прошел торжественный военный парад в честь VIII съезда Трудовой партии КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На трибуне парад принимал лидер страны Ким Чен Ын.

На опубликованных кадрах с парада видно по крайней мере четыре баллистических ракеты для подводных лодок, и эксперты говорят, что прежде они не демонстрировались.

В параде также участвовали пехотные подразделения, артиллерия и танки.

На прошлой неделе на партийном съезде Ким Чен Ын пообещал увеличить ядерный потенциал и военную мощь страны.

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