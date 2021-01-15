В Северной Корее показали баллистическую ракету для подводных лодок

CentralAsia (CA) - В Пхеньяне прошел торжественный военный парад в честь VIII съезда Трудовой партии КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На трибуне парад принимал лидер страны Ким Чен Ын.

На опубликованных кадрах с парада видно по крайней мере четыре баллистических ракеты для подводных лодок, и эксперты говорят, что прежде они не демонстрировались.

В параде также участвовали пехотные подразделения, артиллерия и танки.