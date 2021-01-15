В России число зараженных коронавирусом превысило 3,5 млн

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 24 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3258 (13,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксирован 3 520 531 случай (+0,7%)коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 95,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 531 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611 417 человек.