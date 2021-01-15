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  15 января 2021
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Разработчиками веб-сайта предвыборной кампании Байдена являются монгольские специалисты

CentralAsia (MNG) -  Ч.Ганболд и его жена Г.Дариа из Монголии отвечали за пиар-менеджмент избранного президента США Джо Байдена — они работают на его веб-сайте.

Они отвечают за пиар-менеджмент Байдена. Раньше супруги работали в пиар-команде Барака Обамы и Хиллары Клинтон.

Специалисты работают в этой сфере более 10 лет. В пиар-команде насчитывается 32 человека.

Ганболд закончил Школу изящных искусств на родине, а его супруга Дариа окончила Академию живописи Пекина. И оба закончили Kent State University по специальности инженеринг компьютерной графики и 3D анимации.

В 2009 году Ч.Ганболд получил главный приз «Adobe World Guru Awards» в категории окружающая среда и опустынивание. Об этом писали тогда монгольские СМИ. Г.Дариа также была номинирована в этой категории и получила специальный приз. Кроме того, она заняла первое место в конкурсе «iStock Munny Doll».


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