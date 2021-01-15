В России от коронавируса умерли более 64 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 555 человек, передает оперативный штаб.



Большинство из новых случаев смерти выявлено в Москве — 81 и Санкт-Петербурге — 72.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 64 495 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,5 млн человек, из них выздоровели — 2,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 611 417 пациентов.

