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  15 января 2021
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В России от коронавируса умерли более 64 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 555 человек, передает оперативный штаб.

Большинство из новых случаев смерти выявлено в Москве — 81 и Санкт-Петербурге — 72.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 64 495 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,5 млн человек, из них выздоровели — 2,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 611 417 пациентов.

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