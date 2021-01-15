В Туркменистане упразднят должности заместителей главных редакторов газет

CentralAsia (TM) - В туркменских государственных газетах упраздняются должности заместителей главных редакторов, а в администрациях велаятов и Ашхабада реорганизуют ряд отделов. Об этом 15 января пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Постановление об упразднении должностей заместителей главных редакторов подписано президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Как отмечает «Нейтральный Туркменистан», это решение принято «в целях совершенствования деятельности в эпоху могущества и счастья издательской сферы». Издание Turkmenportal со ссылкой на собственные источники уточняет, что ежедневных газет сокращение не коснется.

Президент ответил, что «модернизация деятельности государственных органов управления, внедрение цифровой системы будут способствовать успешной реализации Программы социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы». Он также поручил «оптимизировать структуру управления всех учреждений», объяснив это необходимостью «успешного функционирования и повышения конкурентоспособности предприятий».