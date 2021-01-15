В выходные воздух в Узбекистане прогреется до +22 градусов

CentralAsia (UZ) - В эти выходные, 15 и 16 января, в Узбекистане ожидается вынос очень сухого и тёплого воздуха с зарубежного юга, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти дни днём по республике прогреется до +15…+20 градусов, по югу — до +22 градусов, в ночные часы — 0…+5 градусов. Эти показатели превысят климатическую норму на 10−12 градусов.

В воскресенье, 17 января, на территорию страны с районов Каспийского моря будут выходить облачные массивы, с которыми ожидается уплотнение облачности и понижение дневной температуры воздуха до +13…+16 градусов, ночью останется в пределах 0…+5 градусов.

В эти дни по горным районам страны объявлена лавинная опасность.

«Однако это потепление ещё не весна. На следующей неделе вновь похолодает», — отмечается в сообщении Узгидромета.