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  15 января 2021
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В России ночью на стройке погиб студент из Туркменистана

CentralAsia (TM) -  В Калмыкии при выполнении ремонтных работ в торговом центре погиб студент из Туркменистана, а его земляк получил травмы. Об этом 15 января сообщает агентство «Интерфакс».

ЧП произошло 14 января примерно в 23 часа. На троих граждан Туркменистана, которые занимались ремонтом торгового центра «Гранд» в столице республике Элисте, рухнула стена. Один из рабочих скончался на месте, еще один доставлен в больницу с различными травмами.

По информации «Интерфакса», оба гражданина Туркменистана учились в одном из калмыцких университетов. Прокуратура в связи с инцидентом проводит проверку соблюдения законодательства, в том числе трудового.

Как сообщает turkmen.news, в настоящее время туркменские студенты испытывают серьезные финансовые сложности. Отправка им денег от родителей всегда строго ограничивалась властями Туркменистана, но сейчас проблема дополнительно обострилась. В декабре 2020 года переводы через Western Union осуществлялись с перебоями, а в январе 2021-го эта система вообще приостановила работу в Туркменистане. Обсуждается возможность ее полного закрытия.

Студенты вынуждены подрабатывать в других странах неофициально, потому что легально работать иностранцы с учебными визами не могут. В результате студенты нередко трудятся без соблюдения норм безопасности, чаще всего — в вечернее и ночное время (днем они учатся).

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