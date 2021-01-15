В Узбекистане сменили омбудсмана

CentralAsia (UZ) - На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели вопрос об избрании нового уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсман).

После обсуждения депутаты одобрили Ферузу Эшматову на эту должность. До этого она возглавляла комитет по делам женщин и гендерного равенства Сената Олий Мажлиса.

С мая 2015 года должность омбудсмана занимал Улугбек Мухаммадиев.

Сообщается, что Эшматова родилась в 1979 году в Кашкадарьинской области. В 2000 году окончила Университет мировой экономики и дипломатии, доктор юридических наук.

В 2002-2015 годах работала в Университете мировой экономики и дипломатии. В 2015-2020 годах была депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса.