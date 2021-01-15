[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане сменили омбудсмана

CentralAsia (UZ) -  На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели вопрос об избрании нового уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсман).

После обсуждения депутаты одобрили Ферузу Эшматову на эту должность. До этого она возглавляла комитет по делам женщин и гендерного равенства Сената Олий Мажлиса.

С мая 2015 года должность омбудсмана занимал Улугбек Мухаммадиев.

Сообщается, что Эшматова родилась в 1979 году в Кашкадарьинской области. В 2000 году окончила Университет мировой экономики и дипломатии, доктор юридических наук.

В 2002-2015 годах работала в Университете мировой экономики и дипломатии. В 2015-2020 годах была депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса.

print
  • «Белавиа» продлила приостановку полётов в Туркменистан до весны
  • В Монголии провели уникальную операцию новорожденному младенцу
  • Монгольский мальчик примет участие в Национальной инаугурации детей в США


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com