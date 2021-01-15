Специалисты из Белоруссии проверят научные организации Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов принял делегацию во главе с руководителем научно-технического управления Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и директором Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения (БелИСА).

Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения (БелИСА) стал победителем международного тендера, организованного Министерством инновационного развития Узбекистана для аудита научно-инновационной деятельности всех государственных научных организаций страны, подписано соответствующий документ.

В соответствии с указом президента Мирзиёева в 2021 году поставлена ​​задача провести аудит научно-инновационной деятельности всех государственных научных организаций с привлечением независимых международных экспертных компаний. Такой аудит будет проводиться каждые три года.

Аудит будет направлен на оценку состояния и деятельности научных организаций, координации государственной политики в области развития науки, определения задач и направлений стратегического развития сферы науки, выявления положительных и отрицательных сторон развития области научных исследований на системной основе.

На основе результатов независимого аудита Министерством инновационного развития будут вноситься предложения по созданию новой инфраструктуры и направлений науки, а также расширению (или сокращению) либо реорганизации для осуществления деятельности в новых направлениях — действующих в зависимости от эффективности. Международная аудиторская компания непосредственно посетит 104 научные организации в стране с целью глубокого изучения, анализа и предоставления заключения на основе их научной и инновационной деятельности.