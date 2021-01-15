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  15 января 2021
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Товарооборот Ирана и Туркменистана вырос на 300%

CentralAsia (TM) -  Объём торгового оборота между Туркменистаном и Ираном с конца августа 2020 года вырос на 300% по сравнению с показателем предыдущего периода. Заявление было сделано 14 января послом исламской республики в Ашхабаде Голам Аббас Арбаб Халесом. Об этом сообщает информагентство IRNA.

Чиновник отметил, что такие результаты были достигнуты благодаря открытию таможенных постов, которые ранее были закрыты в целях профилактики новой коронавирусной инфекции.

Глава иранской дипмиссии подчеркнул, что между госслужащими двух стран перед этим было проведено несколько раундов переговоров. Кроме того, состоялся диалог между лидерами Туркменистана и Ирана Гурбангулы Бердымухамедовым и Хасаном Рухани.

Голам Аббас Арбаб Халес заострил внимание на том, что за указанный период значительно вырос импорт и экспорт, реализуемые посредством автомобильной и железной дорог.

Напомним, что в начале декабря прошлого года власти Туркменистана открыли три из четырёх контрольно-пропускных пунктов на границе с Исламской Республикой Иран.

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