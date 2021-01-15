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  15 января 2021
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Аскар Мамин переназначен премьер-министром Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Аскара Мамина.

Депутаты Мажилиса одобрили его кандидатуру. На пленарном заседании за него проголосовали 78 депутатов парламента, воздержались - 21, против – 0.

Как сообщается на сайте Акорды, Токаев подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром страны.

Мамин с 25 февраля 2019 года является главой правительства Казахстана.

Ранее занимал должности акима города Нур-Султан, а также министра транспорта и коммуникаций (2005-2006), первый заместитель премьер-министра РК. Исполнял обязанности премьера страны с 21 февраля.

Сегодня также по результатам тайного голосования на пост спикера Мажилиса вновь назначен депутат от партии «Нур Отан» Нурлан Нигматулин.

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