Обнаружены новые антитела к коронавирусу

CentralAsia (CA) - Международная группа ученых из Боннского университета (Германия) идентифицировала и доработала новые фрагменты антител против COVID-19, пишет MedicalXpress.



Отмечается, что эти «нанотела» меньше классических антител, лучше проникают в ткань и могут вырабатываться в больших количествах.



Исследователи также объединили нанотела в потенциально особенно эффективные молекулы, одновременно атакующие разные части вируса.



Антитела — важное оружие в защите иммунной системы от инфекций. Они связываются с поверхностными структурами бактерий или вирусов и препятствуют их репликации.



По словам доктора Флориана Шмидта, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус. Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпаке и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему.



Помимо сложных антител, альпаки и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основной для нанотел. Спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которого извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса.



В общей сложности мы получили десятки антител, которые проанализировали дополнительно», - рассказал ведущий автор исследования и руководитель отдела нанотел медицинского факультета Боннского университета доктор Пауль-Альберт Кениг.



Четыре нанотела оказались эффективными против патогена в клеточных культурах.

Белок-шип имеет важное значение для инфекции, напомнил Кениг: он действует как «липучка», с помощью которой патоген прикрепляется к клетке. Затем «липучка» меняет свою структуру, отбрасывая компонент, важный для прикрепления, и опосредует слияние вирусной оболочки с клеткой.



«Нанотела также запускают это структурное изменение до того, как вирус встречает свою клетку-мишень. Изменения, вероятно, будут необратимы. Поэтому вирус больше не сможет связываться с клетками и инфицировать их», - пояснил ученый.



Кроме того, исследователи использовали еще одно важное преимущество нанотел: их структура позволяет формировать молекулы с высокой эффективностью. Один из авторов исследования Мартин Хеллберг рассказал, что они «сшили вместе нанотела, которые связываются с двумя разными участками белка-шипа коронавируса. Этот вариант помог блокировать способность вируса распространяться между клетками человека. К тому же комбинированный вариант нанотел работал и при мутировавшем вирусе.



«Следовательно, крайне мал риск того, что вирус станет устойчивым к этим комбинированным нанотелам», - отметил ученый.



Хеллберг предположил, что нанотела можно будет превратить в лекарственное средство в дополнение к вакцинации от коронавируса.