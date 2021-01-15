Мирзиёев посетил в Ташкенте новое ювелирное предприятие стоимостью $21 млн (фото)

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января ознакомился с деятельностью предприятия Gold Moon Tashkent, запущенного в Чиланзарском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В рамках проекта стоимостью около 21 млн долларов организовано производство ювелирных изделий мощностью 6 тонн в год. Предприятие оснащено современным оборудованием из Италии, Германии и Турции. К работе привлечены более 400 ювелиров. Отмечается, что мастера перенимают опыт и навыки итальянских дизайнеров и техников.

«Благодаря современному дизайну и качественному исполнению продукция ювелирного завода, созданного на базе бывшего научно-производственного предприятия «Фонон», привлекает внимание все большего числа покупателей и замещает импорт», — говорится в сообщении.

В здании открыт фирменный магазин. Планируется экспортировать 15% продукции в Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.

«Наш народ издавна занимался ювелирным делом, продолжает его и сегодня. Наша цель в этой сфере - обучить молодежь современным технологиям и дизайну, обеспечить работой не менее 10 тысяч юношей и девушек, вывести национальный бренд Узбекистана на мировой рынок. В нашей стране есть и сырье, и искусные ремесленники. Данная отрасль является также прекрасной почвой для возрождения национальных традиций, укрепления самосознания», — сказал президент.