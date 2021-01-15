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  15 января 2021
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В период председательства Таджикистана в ШОС будет проведено свыше 100 мероприятий

CentralAsia (TJ) -  В Министерстве иностранных дел Таджикистана 15 января состоялась презентация приоритетов председательства и мероприятий, запланированных к проведению в рамках председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества в 2020-2021 годах.

В ходе брифинга представлены цели председательства в ШОС, направленные на укрепление дружбы и добрососедства между государствами-членами, дальнейшее развитие «Шанхайского духа», поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также укрепление имиджа и международного позиционирования Организации.

Было отмечено, что для реализации поставленных президентом Эмомали Рахмоном утверждена концепция председательства страны в ШОС, в соответствии с которой подготовлены план основных мероприятий и план внутригосударственных мероприятий.

В период председательства РТ в ШОС запланировано проведение свыше 100 мероприятий.

Председательство страны завершится юбилейным заседанием Совета глав государств-членов ШОС, намеченного к проведению 16-17 сентября 2021 года в Душанбе.

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