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  15 января 2021
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Численность населения Узбекистана достигла 34,5 млн человек

CentralAsia (UZ) -  Постоянное население Узбекистана увеличилось на 653,7 тыс. человек.

По данным Госкомстата, на 1 января 2021 года постоянное население республики составило 34,5 млн человек.

Население за год увеличилось на 653,7 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Постоянный прирост населения составил 101,9%.

Сообщается, что население страны увеличивалось в среднем на 54,5 тысячи человек в месяц.

Ежедневно в 2020 году постоянное население увеличивалось в среднем на 1,8 тысячи человек.

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