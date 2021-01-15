Численность населения Узбекистана достигла 34,5 млн человек

CentralAsia (UZ) - Постоянное население Узбекистана увеличилось на 653,7 тыс. человек.

По данным Госкомстата, на 1 января 2021 года постоянное население республики составило 34,5 млн человек.

Население за год увеличилось на 653,7 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Постоянный прирост населения составил 101,9%.

Сообщается, что население страны увеличивалось в среднем на 54,5 тысячи человек в месяц.

Ежедневно в 2020 году постоянное население увеличивалось в среднем на 1,8 тысячи человек.