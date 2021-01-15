Голландец Питер Хюистра стал главным тренером "Пахтакора"

CentralAsia (UZ) - Голландский специалист Питер Хюистра назначен главным тренером "Пахтакора", сообщает пресс-служба клуба.

До этого момента Хюистра работал в качестве помощника главного тренера команды.

"Он работал вместе с Шотой Арвеладзе в составе тренерского штаба. Таким образом, игра команды, практикующая философию атакующего футбола, получит продолжение. "Пахтакор" продолжит радовать зрителей и болельщиков, демонстрируя красивый, динамичный, атакующий футбол, не меняя свой стиль и философию, которую выстраивали последние годы", – отмечается в сообщении клуба.

Хюистра в ходе своей футбольной карьеры выступал за знаменитый шотландский клуб "Глазго Рейнджерс" на протяжении пяти сезонов и пять раз становился чемпионом страны.

Тренерскую карьеру Хюистра начал в 2001 году. Тогда он был назначен главным тренером молодежной команды "Гронинген". Спустя 4 года он стал помощником главного тренера в клубах "Витесс", откуда перешёл на такую же должность в "Аякс". Позже работал главным тренером в молодежной команде "Аякс", клубах "Гронинген", "Де Граафсхап" и в сборной Индонезии.

