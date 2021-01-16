164 граждане Монголии вернулись на родину из Республики Корея. Фото

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия планировала в декабре осуществить чартерный рейс в Республику Корея для вывоза соотечественников. Однако рейс был отложен на неопределенный срок из-за режима всеобщей повышенной готовности, введенного по всей стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Правительство Монголии и ГЧК приняли решение 15 января провести спецрейс в Республику Корея.

Соответсвенно сегодня, в 10:40 утра из Улаанбаатара в Сеул вылетел специальный самолет для вывоза 165 монголов из Республики Корея.

И чартерный рейс приземлился в 20:44 вечера в международном аэропорту Буянт-Ухаа.

Прибывшие граждане были размещены на карантин в НИЦИЗ и столичных гостиницах.

















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