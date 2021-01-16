В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 21 человека. Всего — 1512

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 15 января, как сообщает Минздрав Монголии, в масштабах страны проведены 18 487 тестов на коронавирус, и у 21 гражданина выявлена коронавирусная инфекция.

За последние сутки 20 человек покинули Центральный военный госпиталь и были переведены на следующий уровень наблюдения.

В стране официально зарегистрировано 1512 случаев заражения коронавирусом, из которых 909 пациентов или 60,9% инфицированных вылечились. В настоящее время на лечении находится 592 человека.

Коронавирус в Монголии

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