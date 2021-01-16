[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у более 900 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 972 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

-город Нур-Султан - 121;

- город Алматы - 121;

- Павлодарская область - 110;

- Атырауская область - 91;

- Алматинская область - 89;

- Акмолинская область - 78;

- Костанайская область - 73;

- Северо-Казахстанская область - 53;

- Восточно-Казахстанская область - 52;

- Карагандинская область - 50;

- Западно-Казахстанская область - 49;

- Туркестанская область - 26;

- Жамбылская область - 20;

- город Шымкент - 17;

- Кызылординская область - 8;

- Актюбинская область - 7;

- Мангистауская область - 7.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 167 118 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Между Таджикистаном и Узбекистаном возобновлено регулярное авиасообщение
  • Туркменистан и Афганистан запустили железную дорогу Акина-Андхой и ЛЭП Керки-Шиберган
  • В Туркменистане «из-за распространения различных заболеваний» закрыт сезон охоты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com