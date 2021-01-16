В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у более 900 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 972 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 16 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
-город Нур-Султан - 121;
- город Алматы - 121;
- Павлодарская область - 110;
- Атырауская область - 91;
- Алматинская область - 89;
- Акмолинская область - 78;
- Костанайская область - 73;
- Северо-Казахстанская область - 53;
- Восточно-Казахстанская область - 52;
- Карагандинская область - 50;
- Западно-Казахстанская область - 49;
- Туркестанская область - 26;
- Жамбылская область - 20;
- город Шымкент - 17;
- Кызылординская область - 8;
- Актюбинская область - 7;
- Мангистауская область - 7.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 167 118 случаев коронавируса.