В Казахстане от коронавируса выздоровели почти 600 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 152 437 человек, передает оперативный штаб
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 048;
- Алматы - 18 449;
- Нур-Султан -17 783;
- Атырауская область - 13 477;
- Карагандинская область - 11 913;
- Павлодарская область - 9144;
- Западно-Казахстанская область - 8530;
- Северо-Казахстанская область - 8487;
- Костанайская область - 7625;
- Акмолинская область - 7194;
- Алматинская область - 6163;
- Шымкент - 5347;
- Жамбылская область - 4932;
- Мангистауская область - 3684;
- Актюбинская область - 3657;
- Туркестанская область - 3623;
- Кызылординская область - 3381.
Коронавирус в Казахстане
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