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  16 января 2021
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В Казахстане от коронавируса выздоровели почти 600 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 152 437 человек, передает оперативный штаб

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 048;

- Алматы - 18 449;

- Нур-Султан -17 783;

- Атырауская область - 13 477;

- Карагандинская область - 11 913;

- Павлодарская область - 9144;

- Западно-Казахстанская область - 8530;

- Северо-Казахстанская область - 8487;

- Костанайская область - 7625;

- Акмолинская область - 7194;

- Алматинская область - 6163;

- Шымкент - 5347;

- Жамбылская область - 4932;

- Мангистауская область - 3684;

- Актюбинская область - 3657;

- Туркестанская область - 3623;

- Кызылординская область - 3381.

Коронавирус в Казахстане
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