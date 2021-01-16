Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн

Леонардо Кабанья плачет в объятиях своего друга Рафаэля Беневидеса рядом с гробом своего отца, который умер от коронавируса, Ньй-Йорк, США

CentralAsia (CA) - Количество умерших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 2 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 16 января в 191 стране и территории мира зарегистрировано 2 008 273 случая смерти от COVID-19.

В ряде стран, в частности, европейских ежедневное число умерших по прежнему превышает 1000 человек.

По числу умерших лидируют США, в стране от коронавируса умерли 391 955 человек.

Топ-10 стран по количеству скончавшихся:

США — 391 955;

Бразилия — 208 246;

Индия — 151 918;

Мексика — 139 022;

Великобритания — 87 448;

Италия — 81 925;

Франция — 70 090;

Россия - 63 558;

Иран — 56 621;

Испания — 53 314.