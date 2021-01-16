Число жертв коронавируса в мире превысило 2 млн
- Азия и мир, общество
- 11:02, 16 января 2021
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CentralAsia (CA) - Количество умерших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 2 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 16 января в 191 стране и территории мира зарегистрировано 2 008 273 случая смерти от COVID-19.
В ряде стран, в частности, европейских ежедневное число умерших по прежнему превышает 1000 человек.
По числу умерших лидируют США, в стране от коронавируса умерли 391 955 человек.
Топ-10 стран по количеству скончавшихся:
США — 391 955;
Бразилия — 208 246;
Индия — 151 918;
Мексика — 139 022;
Великобритания — 87 448;
Италия — 81 925;
Франция — 70 090;
Россия - 63 558;
Иран — 56 621;
Испания — 53 314.