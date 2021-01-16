Из-за коронавируса в Лондоне начал работать временный морг (фото)

// PA Media

CentralAsia (CA) - На северо-западе Лондона в пятницу начал временный морг. Он постепенно расширяется и к 20 января должен достичь своей максимальной вместимости — 1300 тел. Недавно количество жертв пандемии в британской столице превысило 10 тысяч, сообщил мэр британской столицы Садик Хан.



Как сообщает ВВС, во время первой волны пандемии в Лондоне развернули четыре временных морга, но тогда они не понадобились.



Морг, построенный чуть более, чем за неделю, состоит из палаток с холодильными установками. Аналогичные временные морги появились и в других английских городах.