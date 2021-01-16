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  16 января 2021
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Мир предупредили о катастрофических последствиях пандемии

CentralAsia (CA) -  Группа китайских экспертов предупредила, что глобальные последствия пандемии коронавируса в этом году могут быть хуже, чем в 2020 году, пишет газета South China Morning Post.

Согласно данным ученых из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Научно-исследовательского института общественного здравоохранения, к началу марта этого года число умерших от COVID-19 может вырасти до 5 миллионов - с 2 миллионов на 16 января.

Хотя Китай в значительной степени взял под контроль распространение коронавируса, многие страны все еще сталкиваются с новыми волнами вируса, отчасти вызванными мутировавшими штаммами. Считается, что некоторые из мутаций возникли в сообществах, где коллективный иммунитет уже был установлен.

На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 93 миллионов случаев заболевания, но по оценке китайских исследователей, в начале марта это число может вырасти до 170 миллионов, при этом больше всего пострадают Соединенные Штаты.

В худшем случае число случаев заболевания в США может достигнуть 32 миллионов, или около 20 процентов от общего числа инфицированных по всему миру. Следующими наиболее пострадавшими от коронавируса будут Индия, Бразилия и Россия, говорится в исследовании.

В лучшем случае, если правительства примут эффективные меры по борьбе с пандемией, люди подчинятся правилам, а в силу вступят масштабные программы вакцинации, к началу марта число летальных случаев коронавируса в мире увеличится только на 300 тыс.

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