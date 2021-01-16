Министр здравоохранения США подал в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне

Алекс Азар

CentralAsia (CA) - Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Твиттере.



«На этой неделе я, так же как и другие политические назначенцы, подал свое заявление, которое вступит в силу в полдень 20 января», - написал он. Азар добавил, что считает своим долгом обеспечить плавную передачу власти команде избранного президента Джозефа Байдена, поэтому будет до инаугурации последнего оставаться на своем посту.



Он подчеркнул, что беспорядки в Вашингтоне 6 января стали «атакой на демократическую систему» США. Азар отметил, что произошедшее угрожает «запятнать достижения» администрации действующего президента США Дональда Трампа.



Как сообщает DW, сразу несколько официальных лиц, связанных с командой Дональда Трампа, а также с его близким кругом, заявили о своей отставке после массовых беспорядков у здания американского Конгрессе в Вашингтоне. Так, спецпосланник президента США по Северной Ирландии и бывший исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни сообщил, что покидает свой дипломатический пост в знак протеста против произошедшего. Ушел и старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Райан Талли. Кроме того, должности покинули два министра - транспорта и образования, Элейн Чао и Бетси Девос.