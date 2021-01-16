В России за сутки коронавирус выявлен у 24 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 24 092 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 января сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3113 (12,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 544 623 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 96,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 583 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 613 592 человека.