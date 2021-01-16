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  16 января 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 65 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 590 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 79 и Санкт-Петербурге — 67.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 65 085 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,5 млн человек, из них выздоровели — 2,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 613 592 пациента.

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