Число жертв коронавируса в России превысило 65 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:27, 16 января 2021
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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 590 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 79 и Санкт-Петербурге — 67.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 65 085 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,5 млн человек, из них выздоровели — 2,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 613 592 пациента.