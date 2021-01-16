Во всем мире миллионы лет потенциальной жизни потеряны из-за COVID-19

CentralAsia (CA) - Из-за коронавируса во всем мире потеряны миллионы лет жизни. Демографы называют это «эффектом урожая» — предположение о том, что необычные явления, такие как засухи или эпидемии, в первую очередь убивают наиболее уязвимых людей, которые в любом случае умерли бы в ближайшие недели или месяцы, пишет Сильвия Ложан на страницах швейцарской газеты Le Temps.



Эксперты в нескольких исследованиях рассматривали вопрос о потенциальных годах жизни, потерянных из-за COVID-19, на основе данных, связанных со смертностью во время первой волны. И многие из них приходят к такому же выводу: только меньшинство людей, которые скончались от коронавируса, умерли бы в ближайшем будущем, если бы они не были инфицированы SARS-CoV-2.



В частности, если обратится к шотландским исследованиям, люди, умершие от COVID-19, в среднем потеряли бы 11 лет жизни. Чтобы прийти к такому результату, авторы проанализировали данные 6801 жертвы коронавируса в Италии, сгруппированной по возрасту и полу, за исключением 1% умерших в возрасте до 50 лет.



Согласно другому исследованию, опубликованному на сайте MedRxiv и проведенному учеными из Университета Помпеу Фабра в Барселоне и Оксфордского университета, среднее количество потерянных лет жизни на каждую смерть от коронавируса будет даже 14,5 лет, при этом потеряно в общей сложности 4 364 326 миллионов лет жизни из 301 377 смертей в 42 странах, включая Швейцарию. «В сильно пострадавших странах количество лет жизни, потерянных из-за SARS-CoV-2, в два-шесть раз больше, чем из-за сезонного гриппа», - отмечают авторы.



Наконец, согласно работе, проведенной Эрикой Ветцлер, эпидемиологом Лондонской школы гигиены и медицины, люди, умершие от коронавируса в период с марта по май 2020 года в США, потеряли бы 10,8 лет потенциальной жизни.



«Оценить, сколько лет человек могли бы прожить, не заразившись COVID-19, очень сложно», - отмечает Иоахим Марти, доцент кафедры эпидемиологии в Лозанне.



Воздействие коронавируса измеряется не только смертностью, вызванной заболеванием, но и страданиями, которые последнее может причинить в среднесрочной и долгосрочной перспективе людям, у которых проявились его признаки, отмечает автор статьи.



Коронавирус оказал неоспоримое влияние на смертность, но также необходимо будет оценить его влияние на качество жизни людей, у которых развилась тяжелая форма заболевания или у которых симптомы длятся несколько недель или даже несколько месяцев, что называется длительным. По данным доклада Национальной научной целевой группы по COVID-19, «еще невозможно оценить процентное соотношение людей, серьезно пострадавших от COVID-19, у которых будут долгосрочные последствия", но, тем не менее, это может оказаться важно».



Как сообщают исследователи, есть признаки того, что воздействие на сердце, легкие и мозг длится дольше, чем само острое заболевание.



Тяжелое течение коронавируса может быть связано с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), обычно требующим искусственной вентиляции легких в течение нескольких дней или даже недель. Согласно предыдущим исследованиям, только 48% людей, страдающих ОРДС, смогли возобновить нормальную повседневную деятельность через год после такого события, а 77% - только через пять лет.



Исследование, проведенное Департаментом первичной медицинской помощи университетских больниц Женевы среди 669 амбулаторных пациентов, принятых в период с 18 марта по 15 мая 2020 года, показало, что через шесть недель после определения диагноза 33% пострадавших по-прежнему страдали от усталости, потери обоняния и вкуса или от одышки и кашля. Такие результаты подтвердило другое исследование, проведенное англо-американской командой и опубликованное в конце декабря на сайте МedRxiv. Анкета, проведенная среди более чем 3762 человек в 56 странах, показала, что большинство опрошенных не полностью выздоровели даже через семь месяцев, и что последствия заболевания также повлияли на их способность работать даже шесть месяцев спустя.



«Иногда мы склонны забывать о том, что коронавирус также является бременем для людей, вылечившихся от этой патологии. Для лучшего понимания общего воздействия болезни необходимо будет провести среднесрочный мониторинг качества жизни пострадавших, особенно с точки зрения функциональных способностей или даже психического здоровья», - говорит Иоахим Марти, доцент кафедры эпидемиологии и систем здравоохранения Unisanté в Лозанне.

