В Индии началась вакцинация от коронавируса

CentralAsia (CA) - В Индии сегодня началась масштабная вакцинация от коронавируса.



По словам премьер-министра Нарендры Моди, между введениями двух доз вакцины может пройти около 30 дней.



На сегодня регулятор Индии одобрил применение двух COVID-препаратов - AstraZeneca Оксфордского университета и отечественной Covaxin. Однако, по словам первого замминистра здравоохранения Раджеша Бхушана, власти могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин.



В стране уже открыты около трех тысяч прививочных центров, но их количество будет увеличиваться - к марту до 12 тысяч.



На первом этапе вакцинации прививка будет сделана около 30 миллионам медицинских работников, а также полицейским и сотрудникам экстренных служб. Потом привьют людей старше 50 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Всего планируется привить около 270 миллионов человек.