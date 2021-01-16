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  16 января 2021
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В Индии началась вакцинация от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Индии сегодня началась масштабная вакцинация от коронавируса.

По словам премьер-министра Нарендры Моди, между введениями двух доз вакцины может пройти около 30 дней.

На сегодня регулятор Индии одобрил применение двух COVID-препаратов - AstraZeneca Оксфордского университета и отечественной Covaxin. Однако, по словам первого замминистра здравоохранения Раджеша Бхушана, власти могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин.

В стране уже открыты около трех тысяч прививочных центров, но их количество будет увеличиваться - к марту до 12 тысяч.

На первом этапе вакцинации прививка будет сделана около 30 миллионам медицинских работников, а также полицейским и сотрудникам экстренных служб. Потом привьют людей старше 50 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Всего планируется привить около 270 миллионов человек.

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