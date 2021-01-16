В Германии выбрали нового лидера правящей партии. Он может сменить Меркель на посту канцлера

Ангела Меркель и Армин Лашет

CentralAsia (CA) - В субботу более тысячи делегатов Христианско-демократического союза Германии голосовали за нового лидера партии.



Кандидатами на пост лидера выступили: Фридрих Мерц, Армин Лашет и Норберт Рёттген.



Новым председателем партии стал 59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.



Как сообщает DW, формально процедура избрания нового председателя партии завершится после голосования по почте, поскольку вариант онлайн-голосования не предусмотрен в законе о партиях Германии. Съезд ХДС с целью избрания нового председателя дважды переносился из-за пандемии.



Новый председатель ХДС может стать кандидатом в канцлеры: в этом году в Германии намечены парламентские выборы, и впервые за 16 лет ХДС на них будет возглавлять не Ангела Меркель.



При этом потенциальными кандидатами также считаются премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, популярность которого значительно выросла в масштабах всей страны во время пандемии, а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.



Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020 года сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда.