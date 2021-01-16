Какао помогает улучшить когнитивные функции мозга, - исследование

CentralAsia (CA) - Исследователи Бирмингемского университета в Соединенном Королевстве и Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, США, обнаружили, что, если заблаговременно употреблять флавонолы, содержащиеся в какао-бобах, головной мозг здоровых взрослых людей может быстрее восстанавливаться после легких сосудистых проблем и он лучше показывает себя в сложных тестах на когнитивную функцию, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».



Флавонолы — это микромолекулярные соединения, которые содержатся во многих фруктах, овощах и какао. Предыдущие исследования показали, что употребление в пищу продуктов, богатых флавонолами, может улучшить сердечно-сосудистую функцию, однако в этот раз исследователи хотели выяснить, полезны ли флаванолы также для сосудов головного мозга и оказывают ли они положительное влияние на когнитивные функции.



Исследовательская группа набрала взрослых добровольцев, которые не курили и при этом не имели заболеваний мозга, сердца, кровеносных сосудов или дыхательных путей, обосновав это таким образом, что любые эффекты, наблюдаемые в ходе этого эксперимента, предоставят убедительные доказательства того, что флавонолы могут улучшить функцию головного мозга здоровых людей. Исследовательская группа провела тесты когнитивных функций у 18 участников, прежде чем они начали употреблять флавонолы какао. В двух отдельных испытаниях субъекты пили или какао, богатое флавонолами, или обработанное какао с очень низким содержанием флавонолов. Ни участники, ни исследователи не знали, какой тип какао употребляется в каждом испытании. Подобный двойной слепой метод исследования не позволяет ожиданиям исследователя или участника повлиять на результаты.



Примерно через два часа после употребления какао участники вдыхали воздух, содержащий 5% углекислого газа, что примерно в 100 раз превышает его нормальную концентрацию в воздухе. Это стандартный метод воздействия на цереброваскулярную систему, чтобы определить степень ее реакции. Обычная реакция человеческого тела — увеличение притока крови к мозгу, что позволяет получать больше кислорода, а также дает возможность мозгу выводить больше углекислого газа.



С помощью функциональной спектроскопии в ближней инфракрасной области (метод, который использует свет для фиксации изменений кровотока к мозгу) исследователи измерили оксигенацию префронтальной коры участников (область мозга, которая играет ключевую роль в планировании, регулировании поведения и принятии решений). Это отражает то, как мозг защищает себя от чрезмерной подачи углекислого газа.



Исследователи также предложили участникам решить сложные задачи, попросив их преодолевать иногда возникающие взаимные конфликты или потребность в конкуренции. Результаты показали, что 14 из 18 участников показали более сильную и быструю оксигенацию мозга после приема большого количества флавонолов. В частности, максимальный уровень оксигенации у группы, пившей какао с высокой концентрацией флавонола, был более чем в три раза выше, чем у контрольной группы, и реакция оксигенации была примерно на 1 минуту быстрее. Кроме того, выпив какао, участники лучше справились с самыми сложными когнитивными тестами на 11% быстрее, чем во время первоначального тестирования. Однако для более простых задач очевидной разницы обнаружено не было.



Результаты этого исследования, опубликованные в Scientific Reports, показывают, что в целом прием флавонолов может улучшить сосудистую активность и когнитивные функции. Для небольшого числа людей, у которых не было реакции, был сделан вывод, что поскольку в начале исследования их реакция оксигенации уже была в наивысшей точке, это указывает на то, что у тех, кто отличается хорошим здоровьем, почти нет возможности улучшения.

