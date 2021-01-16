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  16 января 2021
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В США за сутки выявили 209 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В США за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 209 560 человек, скончались 3258 пациентов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в США зарегистрировали более 23,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 392 тысяч человек.

Общее количество инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 93 миллиона, скончались более 2 млн человек.

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