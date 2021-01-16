В США за сутки выявили 209 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В США за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 209 560 человек, скончались 3258 пациентов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в США зарегистрировали более 23,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 392 тысяч человек.



Общее количество инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 93 миллиона, скончались более 2 млн человек.