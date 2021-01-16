В США за сутки выявили 209 тыс. новых случаев коронавируса
- Азия и мир, общество
- 19:34, 16 января 2021
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CentralAsia (CA) - В США за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 209 560 человек, скончались 3258 пациентов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
С начала пандемии в США зарегистрировали более 23,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 392 тысяч человек.
Общее количество инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 93 миллиона, скончались более 2 млн человек.