В больницах Бразилии пациентам с тяжелой формой COVID-19 не хватает кислорода, - СМИ

CentralAsia (CA) - Жители бразильского города Манаус обвиняют власти в том, что они не могут справиться с санитарным кризисом. В местных больницах пациентам с тяжелой формой COVID-19 не хватает кислорода. Родственники вынуждены выстаивать огромные очереди, что бы получить кислородные баллоны и доставить их в клинику, сообщает Euronews.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных. По числу смертей она уступает только США.

В Амазонасе (столица Манауса) некоторых больных, находящихся в критическом состоянии, власти решили перевести в медицинские учреждения других регионов страны. По меньшей мере 60 младенцев были вывезены из Манауса для лечения в отделениях для новорожденных.

Президент республики Жаир Болсонару признал наличие проблемы с кислородом. При этом Болсонару добавил: «Мы всегда делаем то, что обязаны делать. Ситуация в Манаусе ужасная. Но свою часть работы мы выполнили».

Самолет ВВС Бразилии доставил в больницы штата Амазонас девять баллонов с кислородом. Всего за последние пять дней госпитали штата получили около 400 баллонов. За минувшую неделю в Бразилии зафиксированы около 360 тысяч случаев заражения коронавирусом.