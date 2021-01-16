Apple начала разработку складного iPhone, - СМИ

Samsung Electronics Co. Galaxy Z Flip

CentralAsia (CA) - Компания Apple начала работу над iPhone со складным экраном, потенциальным конкурентом аналогичных устройств от Samsung Electronics, сообщает Bloomberg.

Компания из Купертино, штат Калифорния, разработала прототип складных экранов для внутреннего тестирования, но пока не утвердила планы по запуску складного iPhone.

Его запуск в производство в этом году не планируется. Как отмечает агентство, разработка складного смартфона позволила бы Apple увеличить размер устройства, сделав его в то же время более компактным.