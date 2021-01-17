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  17 января 2021
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В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 5 человек

CentralAsia (MNG) -  Еще пять новых случаев заболевания коронавирусом были выявлены в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 15 300 человек, проведенных по всей стране вчера, 16 января. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила руководитель отдела гриппа НИЦИЗ А.Бурмаа.

За последние сутки 38 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

На сегодняшний день в Монголии официальное число людей, инфицированных коронавирусом в Монголии, достигло 1517 человек, из них 947 пациентов выздоровели.

Кроме того, 559 человек с подтвержденным диагнозом проходят стационарное лечение в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале.

Коронавирус в Монголии
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