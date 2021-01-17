За сутки в Таджикистане не выявлены новые случаи коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки по Таджикистану не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявили в Министерстве здравоохранения республики.

Число инфицированных, вылечившихся и скончавшихся остается прежним.

Так, по состоянию на 17 января в Таджикистане зафиксировано 13 308 случаев коронавируса, выздоровели 13 228 пациентов, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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