В Казахстане за сутки коронаврирус выявлен почти у 1 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 978 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 135;

- город Нур-Султан - 128;

- город Алматы - 115;

- Алматинская область - 92;

- Атырауская область - 91;

- Акмолинская область - 79;

- Костанайская область - 72;

- Карагандинская область - 57;

- Северо-Казахстанская область - 54;

- Западно-Казахстанская область - 46;

- Восточно-Казахстанская область - 30;

- Жамбылская область - 23;

- Мангистауская область - 17;

- Туркестанская область - 16;

- город Шымкент - 13;

- Актюбинская область - 7;

- Кызылординская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 168 096 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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