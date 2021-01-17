В Казахстане за сутки коронаврирус выявлен почти у 1 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 978 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 135;
- город Нур-Султан - 128;
- город Алматы - 115;
- Алматинская область - 92;
- Атырауская область - 91;
- Акмолинская область - 79;
- Костанайская область - 72;
- Карагандинская область - 57;
- Северо-Казахстанская область - 54;
- Западно-Казахстанская область - 46;
- Восточно-Казахстанская область - 30;
- Жамбылская область - 23;
- Мангистауская область - 17;
- Туркестанская область - 16;
- город Шымкент - 13;
- Актюбинская область - 7;
- Кызылординская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 168 096 случаев коронавируса.