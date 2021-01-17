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  17 января 2021
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От коронавируса в Казахстане выздоровели почти 600 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 153 035 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 082;

- Алматы - 18 484;

- Нур-Султан - 17 856;

- Атырауская область - 13 595;

- Карагандинская область - 11 952;

- Павлодарская область - 9223;

- Северо-Казахстанская область - 8574;

- Западно-Казахстанская область - 8561;

- Костанайская область - 7627;

- Акмолинская область - 7285;

- Алматинская область - 6163;

- Шымкент - 5347;

- Жамбылская область - 4932;

- Мангистауская область - 3686;

- Актюбинская область - 3662;

- Туркестанская область - 3625;

- Кызылординская область - 3381.

Коронавирус в Казахстане
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