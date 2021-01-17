От коронавируса в Казахстане выздоровели почти 600 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 153 035 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 082;
- Алматы - 18 484;
- Нур-Султан - 17 856;
- Атырауская область - 13 595;
- Карагандинская область - 11 952;
- Павлодарская область - 9223;
- Северо-Казахстанская область - 8574;
- Западно-Казахстанская область - 8561;
- Костанайская область - 7627;
- Акмолинская область - 7285;
- Алматинская область - 6163;
- Шымкент - 5347;
- Жамбылская область - 4932;
- Мангистауская область - 3686;
- Актюбинская область - 3662;
- Туркестанская область - 3625;
- Кызылординская область - 3381.
Коронавирус в Казахстане
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