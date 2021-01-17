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  17 января 2021
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Кронавирус: В Италии бунтуют рестораторы

CentralAsia (CA) -  В Италии владельцы ресторанов, недовольные ограничениями, введенными из-за пандемии, нарушили предписания санитарных властей и пригласили своих клиентов на ужин, сообщает Euronews.

Меры принятые правительством, предусматривают закрытие точек общепита с шести часов вечера. Не разрешена даже торговля на вынос. Бизнесменов поддержали жители итальянской столицы.

«Мы открылись, потому что у меня семья - жена и трое детей. Мы живем отдельно друг от друга. И я вам скажу, что в течение трех недель у меня не было возможности давать им деньги каждую неделю, что бы они покупали продукты и хотя бы как-то заполняли холодильник, что бы мои дети могли есть. Нам приходит конец», - говорит Армандо Минотти, владелец ресторан Loste Riа.

Терпят убытки и рестораторы Бельгии. В местечке Пепенстер хозяйка бара Кристель устроила акцию протеста, поселившись в своем заведении. Женщина отказывалась от твердой пищи, ела суп и пила кофе. «Деревня без кафе - мертвая деревня» - утверждает Кристель, которая хочет привлечь внимание властей к проблеме. Правительство помогает рестораторам, но этой помощи явно не достаточно, что бы удержаться на плаву.

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