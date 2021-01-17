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  17 января 2021
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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
Предыстория: В Индонезии произошло сильное землетрясение. Погибли 34 человека

CentralAsia (CA) -  Число жертв землетрясения магнитудой на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56, пострадали 826 человек, передает РИА Новости.

В регионе продолжают фиксировать афтершоки.

Власти провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо заявил, что ЧП могут отменить в ближайшие одну-две недели. Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысячам человек пришлось покинуть дома из-за бедствия. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.

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