Число зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 64 человека

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16 января 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 77 968 ​​(+64).



Новые случаи выявлены в 11 регионах страны.



Общее количество вылечившихся от коронавируса составляет 76 436 (+48), а показатель выздоровления достиг 98%.



Из 913 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжелом состоянии, а 32 — в критическом.

