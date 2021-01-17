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  17 января 2021
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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 64 человека

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 16 января 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 77 968 ​​(+64).

Новые случаи выявлены в 11 регионах страны.

Общее количество вылечившихся от коронавируса составляет 76 436 (+48), а показатель выздоровления достиг 98%.

Из 913 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжелом состоянии, а 32 — в критическом.

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