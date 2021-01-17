Из аэропорта Франкфурта эвакуировали часть пассажиров из-за мужчины, крикнувшего «Аллаху акбар!»

// AFP

CentralAsia (CA) - Из терминала I аэропорта Франкфурта-на-Майне в ходе полицейской операции эвакуировали часть пассажиров. Об этом вчера сообщила федеральная полиция.



В районе 17:00 по местному времени патрульная служба аэропорта обратила внимание, что неизвестный мужчина находится в здании без маски. В ответ на обращение сотрудников он принялся выкрикивать: «Я убью вас всех, Аллаху акбар!», после чего предпринял попытку скрыться.



Как сообщает DW, правоохранителям удалось задержать подозреваемого, после того как они пригрозили применить огнестрельное оружие. Мужчину, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, доставили в участок.



Поскольку при попытке бегства он оставил в зале вылета B багаж, полиции пришлось в целях предосторожности оцепить эту зону аэропорта. Оценив обстановку, саперы пришли к выводу, что оставленные вещи угрозы не представляли.



Вместе с тем, поскольку в полицию одновременно с инцидентом поступило предупреждение о нахождении вооруженного мужчины в терминале I, правоохранители в интересах безопасности и для проверки поступивших сведений расширили оцепление и активизировали эвакуацию пассажиров. Перекрыт был также железнодорожный вокзал близ воздушной гавани.



Через примерно 2,5 часа после задержания оцепления были сняты. В отношении 38-летнего мужчины начато расследование, он подозревается в угрозах убийством и оказании сопротивления сотрудникам полиции. Параллельно правоохранители изучают полученные ранее сообщения о нахождении вооруженного лица в терминале аэропорта. На месте задействованы свыше 100 сотрудников федеральной и земельной полиции, а также сотрудники погранслужбы.



Как сообщила представительница компании Fraport, эксплуатирующей аэропорт во Франкфурте-на-Майне, произошедшее привело к задержкам рейсов и сбоям в движении поездов. В то же время ни один из вылетов не был отменен.

